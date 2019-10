Ancelotti: "Il mio rinnovo ora non è una priorità. Alcune critiche fuori luogo"

"Io altri 10 anni in azzurro? Ho sempre detto che mi trovo molto bene a Napoli, ma non credo che in questo momento la priorità non è il mio rinnovo. Il presidente ha voluto chiarire la situazione dopo le frottole e gli spifferi che sono circolati in questi ultimi giorni". Così Carlo Ancelotti ha aperto la conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Verona a Castel Volturno.

Insigne

"Insigne ha fatto un ottimo inizio di stagione, cambiando un po' la sua posizione. Dopo ha avuto un attimo di sbandamento che gli ho fatto notare con un gesto forte come la tribuna di Genk, ma è finita lì. Si è comportato male, non si è allenato bene ed è andato in tribuna. Insigne è molto importante per me e per la squadra. Ma deve essere sereno e non ombroso per rendere al meglio. Dove rende meglio? Davanti, sul centro-sinistra".

Rinnovi Mertens e Callejon

"Rinnovi Mertens e Callejon? Se ne parla da molto tempo, non voglio entrarci, ma il rendimento dei due calciatori è stato ottimo. La società ha fatto la sua offerta, ponderata. I giocatori valuteranno il meglio per il loro futuro e decideranno".

Le critiche

"Critiche? Alcune sono state fuori luogo e inventate. Abbiamo mostrato sempre un'identità chiara. Abbiamo battuto i campioni d'Europa. I nuovi acquisti si sono inseriti bene, in primis Di Lorenzo e Manolas. Da Lozano ci aspettiamo tutti di più, ma con la squadra ha fatto sei allenamenti tattici in tutto. Stiamo bene, anche se c'erano cose che andavano fatte meglio. Bruciano tantissimo i tre punti col Cagliari e bruciano anche i pareggi con Genk e Torino. Noi tutti questi drammi non li vediamo. Segnale importante che il San Paolo stia facendo registrare una buona affluenza.

Sulla formazione

"Bisognerà fare una valutazione su alcuni nazionali rientrati solo nelle ultime ore. Maksimovic non è ancora pronto. Lozano? Lo valuteremo nelle prossime ore per vedere se potrà essere disponibile per la panchina. Giocheremo in modo diverso rispetto al match col Torino. Milik? Sta bene. E' stato fuori per un problema e non ho potuto utilizzarlo nella prima parte stagione. Ora può essere molto importante per noi. Younes? Si è allenato molto bene, ha possibilità di giocare".