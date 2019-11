Napoli in ritiro, Ancelotti: "Non sono d'accordo con la scelta della società"

"Ritiro? La notizia del giorno è che domani abbiamo una partita importante, che ci può permettere di passare il turno in Champions. Siamo concentrati su quello. Tutto il resto sono piccoli dettagli. Non sono d'accordo con la scelta della società di andare in ritiro. La società deve fare la società, l'allenatore deve fare l'allenatore, i giocatori devono fare i giocatori. Se la società ha deciso così, dobbiamo accettarlo. Pur non essendo io d'accordo". Così Carlo Ancelotti ha commentato in conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Salisburgo, la decisione annunciata dal presidente De Laurentiis di restare in ritiro fino a domenica.

"Rapporto con la società? Non cambia niente per questa decisione, ci mancherebbe. Ho sentito De Laurentiis pochi minuti fa. Si tratta della decisione di un club, preoccupato per questo momento, come lo siamo tutti. Se non fossi preoccupato sarei un superficiale. Ma mantengo la calma, perchè serve mente fredda per tentare di cambiare le cose. Noi dobbiamo pensare solo alla partita col Salisburgo. Passare il turno con due giornate d'anticipo, sarebbe qualcosa di ottimo", ha aggiunto il tecnico azzurro.

In conferenza stampa anche Kostas Manolas: "Ritiro? Non voglio parlare della società. Intesa con Koulibaly? In alcune partite abbiamo fatto bene. La difesa non dipende solo da due giocatori, ma da tutta la squadra. Dobbiamo fare tutti meglio. Siamo il Napoli e ci sono tanti grandi giocatori qui".