Ancelotti: “Mai pensato alle dimissioni. Usciremo da questa situazione”

“Non ho mai pensato alle dimissioni. Ci si può pensare quando manca la fiducia della società e dei giocatori. Potrei pensare di farlo se mancasse anche solo una di queste. In trent'anni non l'ho mai fatto perché non è mai successo. Qui c'è unità di intenti, la squadra uscirà da questa situazione”. Così Carlo Ancelotti è tornato a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Napoli. Con lui anche Giovanni Di Lorenzo.

Il tecnico azzurro si aspetta una prova di carattere dai suoi uomini ad Anfield: “Siamo consapevoli che dobbiamo fare molto di più. Stiamo preparando una partita molto importante che può regalarci il primo obiettivo stagionale che è la qualificazione agli ottavi di Champions. Non è l'ultima spiaggia. Abbiamo due gare per poter riuscire nel nostro intento, questa e la prossima. Siamo tutti protesi a dare il meglio per trovare una soluzione a questo momento non felice. Sappiamo benissimo che stiamo rendendo sotto le aspettative. In Champions siamo riusciti sinora ad esprimere il nostro pieno potenziale, mentre siamo stati altalenanti e poco brillanti in campionato. Per questo siamo dispiaciuti, ma motivati e carichi per migliorare le cose immediatamente. Dobbiamo avere coraggio e personalità. I timori bisogna lasciarli a casa. Abbiamo la possibilità di rispondere in campo e siamo motivati anche sul piano psicologico”.

Ancelotti ha parlato anche dell'assenza del capitano Lorenzo Insigne e dei calciatori in dubbio: "Insigne sarebbe venuto molto volentieri, ma è indisponibile a causa dell’infortunio al gomito. Per il resto va valutata la condizione di Fabian Ruiz e Mario Rui. Vedremo nella rifinitura".