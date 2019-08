Ancelotti: "Milik e Lozano non ci saranno a Firenze. Di mercato non parlo"

Prima conferenza stampa della stagione per Carlo Ancelotti alla vigilia di Fiorentina-Napoli. Il tecnico azzurro ha toccato tanti temi, evitando però di rispondere a domande di mercato su Icardi, James Rodriguez e Llorente.

In apertura l'allenatore ha annunciato che Arek Milik non ci sarà al Franchi per l'esordio in campionato: "Si è allenato poco ultimamente. È preferibile recuperarlo ed averlo nuovamente a disposizione dalla prossima partita". Stessa cosa per il neo acquisto Lozano: "Deve risolvere alcuni problemi burocratici, non sarà con noi a Firenze, ma sarà disponibile contro la Juve".

Ancelotti ha speso belle parole per l'ultimo arrivato in casa azzurra: "È un ragazzo molto serio, che ha voluto fortemente il Napoli. Lo seguivamo da tempo. Può ricoprire più ruoli in attacco. È un giocatore duttile, non uno specialista".

Il tecnico partenopeo non si è sbilanciato però su altre voci di mercato: "Icardi? Se ne occupa la società. James e Llorente? Non parlo di calciatori che non sono nostri. Di mercato non parlo. Che voto do a Giuntoli? 10! Sono soddisfatto di quanto fatto dalla società sin qui".

Sui rinnovi di contratto, invece, Ancelotti ha detto la sua: "Per Milik la società sta lavorando da tempo per il rinnovo. Questo vuol dire che c'è tutta l'intenzione di tenerlo qui per molti anni ancora. Anche per Callejon e Mertens l'intenzione è quella di proseguire assieme".

Sul match con la Fiorentina e sugli obiettivi stagionali ha aggiunto: "Sarà un inizio non facile. Dovremo fare molta attenzione ai viola. Noi vogliamo vincere. Obiettivi stagionali? Non ci nascondiamo. Vogliamo lottare per vincere e dobbiamo lottare per vincere lo scudetto".