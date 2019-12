Ancelotti: "Valigia sempre pronta. Non vorrei mai che i calciatori giocassero per me"

"Vivo questa vigilia come sempre. Siamo molto concentrati sulla partita. Vogliamo raggiungere un obiettivo importante come quello della qualificazione. Devo scegliere la formazione migliore, che sappia fare una partita convincente. La qualificazione agli ottavi di Champions non può cancellare le cose negative che abbiamo fatto in campionato, ma ci può dare uno slancio per le partite a venire". Così Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia di Napoli-Genk.

Il tecnico ha risposto anche alle domande sulle voci che lo vorrebbero lontano dalla panchina azzurra già nei prossimi giorni: "Non mi preoccupa essere messo in discussione. La squadra non ha reso fino a questo momento per le aspettative di tutti. Ne ho vissute tante nella mia carriera. Ho già detto che se non si dovessero verificare determinate condizioni, è giusto chiudere da entrambi i lati. Io, però, non ci ho mai pensato. Mi sento molto coinvolto nel progetto. Sono focalizzato solo su come trovare una soluzione per uscire da questo periodo, che è già durato troppo. La valigia è sempre pronta. Non vorrei mai che i calciatori giocassero per me. Cosa non rifarei? Una cosa, ma non dico quale. Il peso mentale che sente in questo momento la squadra condiziona anche l'aspetto tecnico. Milik e Allan potrebbero essere disponibili, mentre Maksimovic non credo lo sarà. Sono ottimista per domani. Speriamo di passare il turno, anche da primi in classifica, magari per avere un ottavo di finale più abbordabile".

Ancelotti ha risposto anche ad una domanda di Ibrahimovic: "Oggi non l'ho sentito, l'ho sentito ieri sera. Mi ha detto che sta alla grande, era a Los Angeles".

In conferenza stampa c'era anche Alex Meret: "Giocheremo per l'allenatore? Giocheremo un po' per tutti, una vittoria sarebbe importante per tutti. Sappiamo che dobbiamo dare qualcosa in più, rispetto a quanto fatto nell'ultimo mese. Il gruppo è concentrato sul lavoro, non sulle tante voci che circolano".