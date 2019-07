Ancelotti: "Trattativa aperta per James. Pepè è un attaccante esterno"

Carlo Ancelotti ha parlato a Dimaro nell'ultima conferenza stampa del ritiro in Trentino. L'argomento principale è stato inevitabilmente il mercato: "Ho incontrato gli agenti di Pepè e li ho salutati in hotel, come ho fatto con tanti altri che sono venuti qui. Sul mercato valuteremo tutte le opportunità fin quando sarà aperto. Per ora abbiamo centrato tre nostri obiettivi con Di Lorenzo, Manolas ed Elmas. Più forti dell'anno scorso? Ancora dobbiamo vedere la rosa al completo. Stiamo lavorando per cercare di migliorare la squadra sul mercato. Il 31 agosto faremo una valutazione ben precisa. Al momento sono molto soddisfatto".

Ancelotti è tornato anche sull'argomento James Rodriguez: "Su James non c'è nè ottimismo, nè pessimismo. E' tra i giocatori che interessano, vedremo cosa accadrà. Cerchiamo un giocatore che sappia giocare tra le linee. La trattativa è aperta. C'è la volontà del Real Madrid di cederlo e quella del Napoli di prenderlo. Pepè? Qualora arrivasse giocherebbe nel ruolo a lui più congeniale. Per me è un attaccante esterno. A centrocampo, invece, siamo a posto con l'arrivo di Elmas. L'eventuale arrivo di Icardi prevede la cessione di Milik? No. Al momento nessun calciatore del Napoli è sul mercato. Abbiamo intenzione di tenere tutti i giocatori che sono qui. Se poi c'è qualcuno che vuole provare nuove esperienze, siamo pronti ad ascoltarli".

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!