Ancelotti sarà ai Mondiali: commenterà le partite per una tv messicana

Carlo Ancelotti viaggerà alla volta in Russia. Prima dell'inizio della sua avventura al Napoli, il tecnico assisterà dal vivo ai Mondiali.

L'ex Bayern Monaco - come riferisce Il Giornale - è infatti stato ingaggiato dalla tv messicana Televisa come commentatore per la Coppa del Mondo.

Chissà che il soggiorno in terra russa non sia propizio per Ancelotti anche in chiave azzurra, per osservare magari da vicino qualche talento utile alla causa partenopea.