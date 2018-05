"Ancelotti come Messi o Ronaldo. E' venuto al Napoli per vincere"

Demetrio Albertini, l’ex centrocampista del Milan e della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Carlo Ancelotti: “E' un big, come aver portato Messi o Ronaldo. E' uno tra i primi cinque allenatori d’Europa. Porterà una nuova mentalità di lavoro e migliorerà sicuramente in esperienza il Napoli. Porterà equilibrio a una piazza che alle volte si è fatta trascinare dagli eventi. Ancelotti dovrà sapersi adattare all’ambiente. Carlo è venuto a Napoli per vincere".