Ancelotti-Napoli, le prossime tappe: tre colpi di mercato prima di Dimaro?

Dopo l'ufficializzazione e le prime parole da nuovo allenatore del Napoli, per Carlo Ancelotti è già tempo di guardare avanti e pianificare, insieme alla società, quella che sarà la sua squadra.

Nell'incontro di ieri a Roma con la dirigenza azzurra, molte delle strategie sono state pianificate. Presto, dunque, il mercato entrerà nel vivo e potrebbero essere almeno tre i colpi di mercato del club partenopeo prima della partenza per il ritiro di Dimaro, fissata per il 10 luglio.

I nomi che iniziano a circolare sono tanti, da Vidal a Benzema, passando per Suso, ma prima bisognerà valutare anche la posizione di alcuni giocatori che potrebbero invece lasciare Napoli, in primis Jorginho, Hamsik e Mertens, le cui percentuali di permanenza sembrano però crescere.

Prima dell'inizio della sua avventura in azzurro, Ancelotti volerà in Russia per assistere dal vivo ai Mondiali. Il tecnico, infatti, commenterà le gare della Coppa del Mondo per la tv messicana "Televisa". Il soggiorno russo potrebbe rivelarsi propizio anche in chiave azzurra, magari per osservare da vicino qualche possibile rinforzo di mercato.

Il 9 luglio, poi, dovrebbe esserci la presentazione ufficiale a Castel Volturno, 24 ore prima di volare in Trentino, dove la squadra resterà fino al 30 luglio.