Ancelotti come Babbo Natale: consegna le maglie del Napoli a domicilio (VIDEO)

Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti diventa Babbo Natale per un giorno. Ma non metaforicamente: dopo aver regalato 3 punti a tutti i tifosi nell'ultima trasferta cagliaritana, Ancelotti è andato a Milano per consegnare - per conto di Amazon - tre maglie azzurre ad altrettanti supporters napoletani. Il tecnico si esibisce anche in un perfetto "Jamm'", rivolto al tassista. La prova attoriale è decisamente riuscita.