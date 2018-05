"Sono molto felice": le prime parole di Ancelotti da allenatore del Napoli

"Sono molto felice": sarebbero queste le prime parole di Carlo Ancelotti nella nuova veste di allenatore del Napoli. Il tecnico avrebbe riferito queste parole ad alcuni suoi cari amici che ha incontrato in albergo dopo il summit nella sede romana della Filmauro con Aurelio De Laurentiis. L'episodio è riportato dal giornalista sportivo Rai, Ciro Venerato. In queste ore il tecnico, di concerto con il suo staff, sta programmando il futuro della squadra, fissando obiettivi di mercato che sembrano portare decisamente in alto il tasso tecnico e le ambizioni del Napoli.