Guerra in casa Napoli: risarcimenti ed epurazioni dopo l'ammutinamento

Com'è la situazione in casa Napoli a poche ore dal match di Milano contro i rossoneri? Prova a tracciarne un profilo la Gazzetta dello Sport, secondo la quale è in arrivo un muro contro muro: "De Laurentiis ha deciso per la linea dura", si legge. "Vuole infliggere una punizione di natura economica e per questo lunedì partiranno le raccomandate per attivare i procedimenti di risarcimento: si va dal 25 al 50% sul lordo mensile, per una cifra complessiva di circa 2,5 milioni di euro che sarà sottratta agli stipendi".

Epurazioni

Non solo: i cinque calciatori che avrebbero fatto partire l'insubordinazione (secondo la Gazzetta Callejon, Mertens, Insigne, Allan e Koulibaly) saranno ceduti. Alcuni in scadenza Callejon e Mertens potrebbero partire già a gennaio. Si valutano le offerte.