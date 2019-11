De Magistris: "Sconcertati da questo Napoli, non si vede la mano di Ancelotti"

"Da tifoso percepisco che non c'è un buon clima intorno al Napoli Calcio": così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha commentato l'insubordinazione dei calciatori e la conseguente contestazione dei tifosi azzurri, intervenendo in diretta a Radio Crc. "Al momento non si vede la mano di Ancelotti, non è il Napoli che sognavamo quest'estate in ritiro. Lo scenario ci lascia sconcertati. Non c'è feeling tra allenatore e presidente e non è una situazione che può essere risolta con una cena", ha concluso Luigi de Magistris.