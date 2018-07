Amichevoli Napoli: accordo con TimVision

Le prossime amichevoli del Napoli verranno trasmesse anche sulla piattaforma TimVision. In diretta ed in streaming verranno commentate da Carlo Alvino. La prima gara ad essere trasmessa sulla piattaforma sarà Napoli-Chievo domani sera, 29 luglio. La visione sarà gratuita per tutti i clienti TimVision.

Seguiranno poi le partite di sabato 4 agosto contro il Liverpool, del 7 contro il Borussia Dortmund e dell'11 agosto contro il Wolfsburg. Tutte e tre le gare saranno in pay per view. Ogni singola gara costerà 3,99 euro da smartphone e tablet mentre costerà 9,99 euro da Smart Tv e Tv compatibili. Le gare potranno essere acquistate anche tramite il credito residuo sul cellulare.