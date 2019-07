Napoli, le amichevoli estive in diretta tv su Sky Sport

Le amichevoli estive del Napoli saranno tutte visibili in diretta tv su Sky Sport. Ad annunciarlo è l'emittente satellitare.

Si comincia sabato 13 luglio con la diretta di Napoli-Benevento da Carciato, a partire dalle 17,30 sul canale Sky Sport Serie A. La gara sarà visibile a tutti gli abbonati Sky al pacchetto calcio.

Stessa formula anche per le altre due amichevoli che gli azzurri disputeranno durante il ritiro in Trentino: quella di venerdì 19 luglio alle ore 17,30 contro la Feralpi Salò e quella contro la Cremonese allenata dall'ex Rastelli in programma mercoledì 24 luglio sempre alle 17,30.

Saranno, invece, visibili in pay per view i quattro test internazionali che gli uomini di Ancelotti disputeranno in giro per il mondo a cavallo tra fine luglio e agosto, ovvero quello con il Liverpool del 28 luglio, quello con il Marsiglia in programma il 4 agosto e la doppia sfida negli Usa contro il Barcellona, in programma il 7 (ore 1,00 italiane) e il 10 agosto (ore 20,30 italiane).

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!