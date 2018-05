Napoli in lutto: addio all'ex difensore azzurro Amedeo Stenti

Il calcio Napoli è in lutto per la scomparsa di Amedeo Stenti, ex difensore azzurro, morto a Roma all'età di 78 anni.

Stenti ha indossato per 75 volte la maglia azzurra a cavallo tra il 1965 ed il 1969.

All'ombra del Vesuvio ha giocato al fianco di campioni del calibro di Dino Zoff, Josè Altafini, Omar Sivori, Antonio Juliano e Faustinho Canè nell'indimenticabile Napoli allenato da Bruno Pesaola, che tanto fece sognare i tifosi.

In azzurro vinse anche una Coppa delle Alpi nel 1966.

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio e si uniscono al dolore per la scomparsa di Amedeo Stenti, ex difensore azzurro e grande 'libero' degli anni 60", il messaggio pubblicato sul sito ufficiale del calcio Napoli.