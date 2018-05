Aggressione allo stadio, Alvino non si fa intimidire: "Nun ce accire nisciuno"

L'aggressione subita da un gruppo di tifosi all'esterno dello stadio San Paolo, prima di Napoli-Torino, non ha intimorito Carlo Alvino. Il noto telecronista di Tv Luna non ha commentato l'episodio, ma sui suoi profili social ha voluto postare una foto che lo ritrae sorridente ed esultante dopo il gol di Mertens. La foto è accompagnata dall'ormai arcinota frase "Nun ce accire nisciuno", marchio di fabbrica del cronista. In questo modo Alvino ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi che l'hanno accerchiato mentre era in diretta televisiva. Sono centinaia i messaggi di solidarietà che sulle bacheche del giornalista arrivano in questi minuti.