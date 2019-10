Allenamento a porte aperte al San Paolo: ingresso riservato agli abbonati

Il Napoli penserebbe - secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno - a un allenamento a porte aperte al San Paolo, con ingresso riservato ai soli abbonati sottoscrittori di tessera annuale per le gare interne degli azzurri (circa novemila persone). L'allenamento dovrebbe svolgersi giovedì 7 novembre, ma non è ancora stato confermato dal club azzurro.

L'ultimo allenamento a porte aperte allo stadio di Fuorigrotta risale alla stagione 2014/2015, quando in panchina c'era Rafael Benitez. In quel caso la sessione fu aperta a tutti, abbonati e non, e allo stadio affluirono circa 25mila persone.