La proposta: "Un allenamento del Napoli a Ischia"

Una seduta di allenamento del Napoli a Ischia nel periodo per la sosta delle Nazionali. E' questa l'idea del noto giornalista di Telelombardia e di Milan Channel Mauro Suma, da sempre frequentatore e grande amante dell'isola verde.

"Sarri e il Napoli volevano giocare a Nizza con il lutto al braccio. L'Uefa non lo ha consentito. Faccia il Napoli qualcosa di meglio e qualcosa di più: visto che l'ordine pubblico lo consente e dal momento che lo stadio Mazzella si trova in una zona di Ischia per nulla raggiunta dalla scossa sussultoria del 21 agosto, vada, nel periodo tranquillo della sosta per le Nazionali, a fare un allenamento ad Ischia. Uno solo. Per scacciare corvi e cassandre e per dare davvero il via al nuovo inizio di un meraviglioso pezzo d'Italia", scrive Suma nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.

"A Ischia, il cuore del Napoli batte forte. Quanti traghetti partiranno anche nella prossima stagione per andare al San Paolo a sostenere la squadra partenopea. Ne faccia uno Sarri con i non nazionali. Ne vale davvero la pena", conclude Suma.