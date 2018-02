Allegri elogia Sarri: "Bravissimo, il campionato italiano è avvincente anche grazie a lui"

Alla vigilia di Fiorentina-Juventus il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha trovato il tempo, durante la conferenza stampa, per fare i complimenti a Sarri e al Napoli. "I numeri dicono che il Napoli è una grande squadra", ha spiegato Allegri. "Il merito delle grandi cose che stanno facendo gli azzurri è al 99% di Maurizio Sarri". Allegri si è poi soffermato sui meriti del collettivo napoletano: "Hanno fatto diversi record, di gol e vittorie. Qui c'è un bel duello, non come in altri campionati europei. Sarri è stato bravissimo a migliorare i giocatori arrivati con Benitez e a dare gioco alla squadra".