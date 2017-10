Allegri: "Non preoccupati dal Napoli, ma rispettosi. Si sentono favoriti"

"Il Napoli è cresciuto, sono tre anni che gioca con la stessa squadra. La Juventus ha cambiato molto: noi abbiamo continuato a vincere e loro a crescere sul piano del gioco e quest'anno in questo momento che hanno 2 punti in più di noi e dell'Inter è normale che si sentano i favoriti insieme a noi per lo scudetto. Ma è presto. Perché alla fine le stagioni si decidono a marzo, come sempre. Bisogna avere un po' di pazienza. A quanto si vince lo scudetto quest’anno? Servono 86 punti. Il Napoli e la Roma dovranno rifare i loro record". Così il tecnico della Juve Massimiliano Allegri, nel corso di un'intervista a Tuttosport, ha parlato della lotta scudetto con il Napoli.

"Preoccupati dal Napoli? No, noi siamo rispettosi di loro, dell'Inter, della Roma. E anche del Milan che ha fatto una grande campagna acquisti per arrivare tra le prime quattro e adesso è solo un po' staccata. Alla fine queste cinque squadre, a meno che non si inserisca la Lazio, si giocheranno i 4 posti. La forza della Juventus è quella di rispettare tutti perché altrimenti non riesci a vincere", ha proseguito l'allenatore bianconero.

"Il Napoli recupera palloni aggredendo alto l’avversario? Noi siamo una squadra che se si mette a difendere seriamente non corre rischi nemmeno nella sua metà campo. Loro sono tutti piccoletti, sono diversi da noi per caratteristiche fisiche. Comunque anche noi rispetto allo scorso anno ci siamo alzati di 5-6 metri", ha concluso Allegri.