Allegri in tribuna a San Siro per Milan-Napoli: la sua presenza non è passata inosservata

La presenza in tribuna a San Siro di Massimiliano Allegri per Milan-Napoli non è passata di certo inosservata. L'ex tecnico della Juve da qualche settimana viene accostato alla panchina azzurra come possibile sostituto di Carlo Ancelotti, in caso di addio del tecnico emiliano.

Sul web e sui social le voci si sono subito rincorse, anche in virtù di un video circolato in rete di Allegri che si è intrattenuto a parlare con il capo ufficio stampa del Napoli Guido Baldari. Cosa del tutto normale fra due persone che da anni fanno parte del mondo del calcio e che si conoscono da tempo.

De Laurentiis, in passato, non ha mai nascosto la grande stima per l'ex allenatore bianconero, svelando anche l'abboccamento avuto con il tecnico toscano nella primavera del 2013, prima dell'ingaggio di Rafa Benitez.

Al momento, però, la presenza in tribuna di Allegri non sembra avere nulla a che fare con ipotesi di mercato che riguardano il Napoli.