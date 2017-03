Panchina d'Oro, Allegri si congratula con Sarri: "Sinceri complimenti"

"Sinceri complimenti all'amico Maurizio per la panchina d'oro, risultato che premia il lavoro quotidiano sul campo". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, via Twitter, si è complimentato con Maurizio Sarri per la vittoria della Panchina d'Oro 2016.

Il tecnico bianconero, che si era aggiudicato l'ambito riconoscimento nella stagione 2014-2015, è giunto secondo alle spalle del collega napoletano.