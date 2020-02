Grana Allan in casa Napoli, Gattuso: "Non convocato finché non si allenerà bene"

Non ci sarà contro il Cagliari, domani. Il brasiliano Allan, passato da costoso perno del centrocampo azzurro a calciatore utilizzato a sprazzi, non sarà neanche in panchina. Gattuso in conferenza stampa non si è nascosto: "Non si è allenato come piace a me, resta a casa. Poi vedremo per la partita con il Brescia".

E con lui sono fuori dalla lista anche Koulibaly, Milik e Lozano. Esclusioni dovute a infortuni, ma che - almeno nel caso del senegalese e del messicano - lasciano spazio a qualche sospetto.

Gattuso ha dato piena fiducia a Mertens e Elmas, il primo perché "può giocare in tutti i ruoli", il secondo perché "ha tanta tecnica". "Gli stimoli li abbiamo - ha proseguito - il nostro obiettivo è arrivare presto a 40 punti". E sul Cagliari: "Bisogna fare bene la doppia fase, come a Milano con l'Inter. Quella di Cagliari è una partita simile a quella di Genova con la Sampdoria".

I convocati sono Karnezis, Meret e Ospina per la porta; Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui per la difesa; Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski per il centrocampo; Callejon, Insigne, Llorente, Mertens, Politano per l'attacco.