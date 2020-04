Grave lutto per Allan: la toccante lettera dell'azzurro per l'ultimo saluto

Grave lutto per Allan. Il centrocampista del Napoli ha perso lo zio, che ha voluto salutare sui social con un lungo e toccante messaggio.

"Te ne sei appena andato e non posso darti un ultimo abbraccio e dirti addio. Mi ritrovo a pensare a te e grazie a Dio ho solo bei ricordi. Non dimenticherò mai la mia infanzia dopo che ti ho visto giocare a calcio, non dimenticherò mai le volte in cui siamo andati insieme per sistemare l'aria condizionata ed ero il tuo aiuto, i nostri giochi di carte, i domino, i nostri viaggi al mercato per comprare cose per i nostri barbecue. Non dimenticherò mai la tua felicità quando ho giocato nel tuo club per un anno e non perdevi una partita. Non riesco a immaginare come sarà la mia vacanza senza che tu mi aspetti alla tua porta. Grazie di tutto zio. Vai con Dio e riposa in pace. Ti amo", scrive Allan.