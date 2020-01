Si ferma anche Allan: il brasiliano out per risentimento muscolare

Ai tanti infortunati si aggiunge anche Allan Marques Loureiro. Il mediano brasiliano, protagonista di una polemica dopo essere stato sostituito durante Napoli-Fiorentina, si è fermato durante l'allenamento odierno. Per lui si parla - da fonti ufficiali interne alla società - di affaticamento muscolare. Allan non risulta dunque tra i convocati per Napoli-Lazio, quarti di finale di Coppa Italia, gara decisiva per gli obiettivi stagionali degli azzurri.

Il mediano era uscito, durante Napoli-Fiorentina, e aveva deciso di non accomodarsi in panchina ma di imboccare direttamente l'uscita che porta agli spogliatoi. Segnali emblematici di uno spogliatoio che è una polveriera.