Infortunio Allan: il comunicato del Napoli sulle condizioni del brasiliano

Dopo tante notizie negative, finalmente potrebbe essercene una che fa sorridere Carlo Ancelotti. L'infortunio ad Allan, infatti, sembra non essere gravissimo.

Il centrocampista brasiliano - come informa il Napoli attraverso il proprio sito ufficiale - si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio destro, con interessamento del tendine popliteo.

Difficile, in ogni caso, il recupero per il match in programma sabato prossimo all'Olimpico contro la Roma.