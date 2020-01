Allan non recupera per Napoli-Juve: il brasiliano vola in Brasile

Dopo aver saltato il match di quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio, Allan sarà assente per infortunio anche in Napoli-Juve.

Il brasiliano non recupererà per l'incontro con i bianconeri e volerà in Brasile dalla moglie per la nascita del figlio.

"Allan, ancora infortunato e non convocabile per Napoli-Juventus, ha chiesto un permesso alla società per volare in Brasile a conoscere suo figlio. Permesso accordato. Sarà un viaggio lampo", scrive il direttore di Tv Luna Carlo Alvino su Twitter.