Allan, si rincorrono le voci di mercato: Inter sempre più vicina?

Le parole dette ieri in conferenza stampa, prima di Cagliari-Napoli, da Gennaro Gattuso su Allan, hanno aperto le polemiche. "Allan non è convocato perché non si è allenato come piace a me. Ha fatto delle gran camminate e quindi è giusto e che resti a casa". Frasi pesanti, delle quali il Corriere della Sera riporta il retroscena: venerdì il centrocampista brasiliano è stato allontananto dall'allenamento prima della fine.

Il brasiliano non sta giocando con continuità, anzi. E il suo futuro mai come ora sembra lontano da Napoli.

Già a gennaio pare che Inter e Napoli avessero provato a imbastire uno scambio tra Matias Vecino ed Allan, ma la trattativa si è arenata per il no dell'uruguaiano. Secondo calciomercato.com, a giugno però i nerazzurri potrebbero tornare alla carica. Per Conte è il giocatore ideale, e De Laurentiis non esclude di venderlo, sebbene pare non tratti per meno di 40 milioni.

Senza contare che anche l'Everton di Carlo Ancelotti pare si stia muovendo verso il calciatore.