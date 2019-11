Alisson: "Il Napoli mi voleva, ma passando dalla Roma in azzurro mi sarei messo in una situazione difficile"

"Il Napoli mi ha cercato. Il presidente venne da me, ma se fossi andato a Napoli da Roma, mi sarei messo in una situazione difficile in Italia. Non è un derby ufficiale, ma c'è una grande rivalità tra le squadre". Questa la rivelazione di Alisson Becker, portiere del Liverpool e della nazionale brasiliana, nel corso di una lunga intervista rilsciata al The Indipendent.

"Ammiro molto il Napoli, hanno una grande squadra ed è sempre difficile giocare contro di loro, soprattutto in casa. Ma mi ero impegnato ad unirmi al Liverpool", ha aggiunto l'estremo difensore verdeoro.

Alisson ha parlato anche della parata su Milik nel finale del match di Champions nella scorsa stagione ad Anfield: "Mi sono fatto trovare pronto e ho provato a chiudere l'angolo il più possibile".