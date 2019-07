Ounas vince la Coppa d'Africa con l'Algeria: battuto il Senegal

Adam Ounas ha vinto la Coppa d'Africa con l'Algeria battendo per 1-0 in finale il Senegal di Kalidou Koulibaly.

Entrambi i calciatori del Napoli, però, non sono scesi in campo nella finalissima: il difensore per squalifica, il fantasista per scelta tecnica.

