L'incredibile storia di Alfonso: in giro tra i quartieri poveri del mondo a regalare magliette del Napoli

Gira per il mondo e distribuisce magliette del Napoli ai bimbi che giocano a pallone in strada. È la storia del 33enne partenopeo (di Frattamaggiore) Alfonso Avino. Informatico a Barcellona, tra un intervallo dal lavoro e l'altro visita paesi stranieri. Africa, Asia, Alfonso è stato davvero ovunque.

Era in Thailandia quando vide due bimbi indossare le magliette del Chelsea e della Juve. "Perché non hanno quella del Napoli?", si è chiesto. E subito dopo ha regalato ad uno di loro la sua. Un gesto che è diventato un'abitudine e che ora porta avanti nei quartieri popolari di mezzo mondo.

Alfonso si concentra sulle zone difficili. Ha tantissimi aneddoti da raccontare: da quando ha regalato un pallone e due casacche azzurre a dei bimbi che in Colombia giocavano con le noci di cocco, a quando dei bambini in Namibia gli hanno inviato un video in cui urlavano "Forza Napoli" dopo che lui gli ha fatto avere le magliette.

Tantissime le sue avventure, così come avventuroso è quanto gli è successo fin qui. Da Frattamaggiore a Londra, poi a Barcellona dove vive da 8 anni. "Qui siamo in tantissimi napoletani tifosi azzurri", spiega.