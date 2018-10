Insultato sui social: la Curva B gli regala la Champions (VIDEO)

Ha ricevuto gli insulti gratuiti di centinaia di utenti sui social. La sua colpa era quella di essere troppo “grasso” per accompagnare i calciatori del Napoli in campo durante il match al San Paolo contro il Sassuolo. Durante le prossime partite di Champions, però, potrà tifare ancora per i suoi beniamini allo stadio.

È il regalo che alcuni tifosi della Curva B hanno fatto ad Alessio, il piccolo tifoso del Napoli trovatosi, suo malgrado, al centro di una bufera social nei giorni scorsi. I tifosi gli hanno regalato un mini-abbonamento per le partite contro il Paris Saint Germain e la Stella Rossa che gli azzurri disputeranno a Fuorigrotta.