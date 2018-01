DALLA SPAGNA - Il Napoli studia una doppia operazione con il Barça: Deulofeu più Vidal

Una clamorosa doppia operazione sarebbe allo studio in queste ore tra Napoli e Barcellona. Non solo Deulofeu: azzurri e blaugrana starebbero trattando anche il cartellino del terzino Aleix Vidal. A scriverlo in Spagna è Sport.es.

Il Napoli - scrive Sport - è disposto ad acquistare a titolo definitivo Vidal già a gennaio e la priorità del club azzurro è quella di chiudere l'operazione Deulofeu con Vidal incluso.

Sul calciatore c'è anche forte la concorrenza del Siviglia, che però vorrebbe prendere il terzino in prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni di euro in caso di qualificazione in Champions.

Secondo il quotidiano catalano, in ogni caso, sviluppi decisivi sul futuro di Vidal potrebbero esserci entro la fine di questa settimana.