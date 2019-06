MARCA - Albiol ha una clausola di 4 milioni di euro: può tornare al Valencia

Come accade ormai puntualmente da qualche anno a questa parte, in Spagna si torna a parlare del possibile ritorno di Raul Albiol al Valencia, squadra nella quale è cresciuto e della quale è stato a lungo capitano.

Secondo quanto scrive oggi il quotidiano sportivo iberico "Marca", il club andaluso starebbe seriamente pensando ad un rientro alla casa madre del 34enne difensore. Sarebbero già partiti i contatti con un agente vicino alla società e le operazioni sarebbero ben avviate.

Per Marca ci sarebbe la disponibilità delle tre parti in causa (Valencia, Albiol e Napoli) a raggiungere un accordo. Nel contratto del centrale difensivo ci sarebbe anche una clausola rescissoria da 4 milioni di euro. Dal Valencia, inoltre, filtra che in ogni caso l'operazione non rientrerebbe nell'eventuale trattativa per Rodrigo.