Ancelotti: "Albiol potrebbe tornare a disposizione per i quarti"

Raul Albiol potrebbe tornare a disposizione per i quarti di finale di Europa League, che si disputeranno l'11 e 18 aprile. E' quanto riferito dal tecnico del Napoli Carlo Ancelotti in conferenza stampa al termine del match contro il Salisburgo.

Il difensore spagnolo si è sottoposto lo scorso 12 febbraio a Londra ad un intervento di pulizia del tendine rotuleo del ginocchio sinistro.

"Albiol potrebbe essere disponibile per i quarti. Vedremo", ha dichiarato l'allenatore azzurro nel post partita.

Ancelotti ha fatto anche il punto sugli altri infortunati: "Insigne abbiamo preferito non rischiarlo. Per Chiriches ha accusato un problema muscolare, mentre per Diawara si è trattato di un taglio sul piede".

