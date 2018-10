Albiol torna in Nazionale: "Mi mancava, ma Napoli è casa mia"

Dopo tre anni dall'ultima presenza in Nazionale, Raul Albiol è tornato nella selezione spagnola, titolare nell'amichevole contro il Galles. Intervistato da Radio Efe, il difnesore ha dichiarato: "Mi è sempre mancata la nazionale ma devo essere sincero: sono molto felice in Italia e in una città come Napoli, in cui si vive il calcio in una maniera molto speciale. Sento il rispetto che i tifosi hanno verso di me e col passare degli anni ho acquisito una certa maturità in difesa, crescendo nello stile e conquistando fiducia".