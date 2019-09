Albiol rincuora Koulibaly: "E' uno dei migliori difensori al mondo, stia tranquillo"

"Con Kalidou parlo sempre, ci siamo sentiti per tutta l'estate. E' uno dei difensori più forti al mondo, deve stare tranquillo e bisogna lasciarlo lavorare. La sosta consentirà alla squadra di lavorare e presentarsi al meglio dopo la ripresa. Il Napoli può fare un bel campionato in fase difensiva". Le parole d'affetto verso Koulibaly, autore della sventurata autorete che ha condannato il Napoli nella trasferta di Torino, arrivano da Raul Albiol, storico compagno di reparto del franco senegalese, ora al Villareal.

"A Napoli sono stati anni bellissimi", spiega Albiol. "I miei figli sono cresciuti lì, mi manca un po' tutto di Napoli. Tifo sempre per la squadra e sono in contatto con i miei ex compagni. Credo sarà una bella stagione per gli azzurri", conclude Albiol.