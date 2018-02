Albiol: "Lavoriamo per realizzare il sogno della città"

"Cantare Un Giorno all’improvviso con i tifosi? Avere lo stadio pieno è fondamentale. Abbiamo bisogno del loro sostegno per vincerle tutte in casa. Sappiamo della felicità e del sogno dei tifosi per la vittoria dello scudetto. Lavoriamo tanto per farlo divenire realtà". Così Raul Albiol, nel corso di una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del momento azzurro.

"Gruppo maturo per vincere? Giochiamo da tanto tempo insieme, ora la squadra è più matura. Sappiamo della difficoltà e del peso che può avere una vittoria con questa maglia. Ce lo ricorderemmo per tutta la vita...Cosa fare per vincere? Le qualità fisiche e tecniche contano, ma l’aspetto più importante è quello della mentalità. Tutta la città è con noi, andiamo avanti compatti con un unico obiettivo. Lotteremo fino alla fine con la Juventus, sapendo di aver dato tutto", ha proseguito il difensore spagnolo.

"Sarri è più bravo di Mourinho? Sono diversi, Maurizio è perfetto per questa squadra ed ha un modo fantastico di lavorare in campo. Con tutti gli allenatori che avuto sono riuscito a lavorare bene e migliorarmi. Cantare un giorno all’improvviso in un momento particolare? Si, alla fine dell’ultima gara casalinga con il Crotone... significherebbe aver realizzato il sogno. Ministro della difesa? Non ci sono ministri nel calcio", ha concluso Albiol.