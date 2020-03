Albiol: "Napoli manca molto a me e alla mia famiglia. Torneremo presto"

"Napoli manca a me, a mia moglie e ai miei figli. Quando questo casino finirà, perché finirà, torneremo". Così Raul Albiol nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport.

L'ex difensore azzurro, ora al Villarreal, ha parlato dell'emergenza Coronavirus: "E’ incredibile quello che sta capitando, una cosa nuova per tutti. Si vive male, con enorme tristezza e lontani dai familiari e dalle persone care. E si contano i morti, si combatte con la paura. Io e la mia famiglia siamo chiusi in casa. Non vedo i miei genitori da un mese, ma stanno bene e mi basta questo. Mi sono sottoposto al test Covid-19 e sono risultato negativo".

"Non so cosa accadrà, bisogna parlare con le società e arrivare a un accordo: i club perderanno soldi se non si concluderà la stagione, e così, considerando che dovremo stare fermi un bel po’, credo che la migliore soluzione sia accordarsi. Bisogna andare avanti insieme mano nella mano", ha concluso l'ex calciatore del Napoli.