La Juve non cambia: alloggerà al Parker's, nel centro di Napoli

La Juventus sceglie di non cambiare la via vecchia per quella nuova. Il club bianconero, infatti, come già avvenuto nelle precedenti trasferte all'ombra del Vesuvio, ha deciso di alloggiare all'Hotel Parker's al Corso Vittorio Emanuele, nel centro di Napoli, in occasione del doppio confronto con gli azzurri.

La squadra piemontese - come riferisce AreaNapoli - arriverà in città sabato sera, per poi ripartire alla volta di Torino nella tarda serata di domenica, subito dopo il match di campionato, con un volo charter.

Higuain e compagni faranno poi ritorno nel capoluogo campano martedì pomeriggio, alla vigilia dell'incontro di Coppa Italia.