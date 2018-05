Rui Patricio più vicino al Napoli: aggredito dai tifosi dello Sporting Lisbona

In cinquanta, incappucciati, hanno fatto irruzione nel centro sportivo dello Sporting Lisbona e hanno aggredito con cinture, torce e spranghe l'allenatore e diversi giocatori, tra cui il portiere Rui Patricio che pare essere in trattativa avanzata con il Napoli.

A monte dell'assurda aggressione, la sconfitta subita dai biancoverdi contro il Maritimo, domenica scorsa, che ha estromesso lo Sporting (arrivato terzo dietro Porto e Benfica) dalla prossima edizione della Champions League.

Dura la reazione del club dopo le violenze: "Lo Sporting vuole condannare fermamente quanto accaduto oggi all'Academia Sporting. Non possiamo in alcun modo essere d'accordo quando ci sono atti di vandalismo o aggressione nei confronti degli atleti, degli allenatori e dello staff tecnico, né con altri atteggiamenti che non sono assolutamente in linea con la storia del club. Lo Sporting non è questo, non può essere questo. Faremo ogni tipo di sforzo per individuare i responsabili e non mancheremo di infliggere punizioni nei confronti di coloro che hanno agito in questo modo pietoso”.

A quanto pare molti giocatori si rifiuteranno di scendere in campo domenica prossima in occasione della finale di Coppa nazionale contro l'Aves, e molti avrebbero chiesto la rescissione contrattuale. Una vicenda che dovrebbe avvicinare ulteriormente il portiere del club lusitano a vestire, il prossimo anno, la casacca azzurra.