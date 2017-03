Napoli, parla l'agente di Koulibaly: "Non so se resterà con questo presidente"

"Con un presidente del genere, che dichiara certe cose, per noi è difficile affermare che resterà al 100% anche l'anno prossimo". Così Bruno Satin, agente del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, ha parlato a TuttoMercatoWeb in merito al futuro del suo assistito.

Al netto dell'eliminazione dalla Champions League, quali sono ora le prospettive del giocatore?

"Dispiace per questa eliminazione, ma è sereno e tranquillo per questa ultima parte di stagione. C'è una Coppa Italia da giocarsi con la Juventus e un campionato da concludere al meglio, anche se sarà quasi impossibile conquistare il titolo".

Il suo futuro sarà sicuramente a Napoli?

"Come detto, lui è molto tranquillo. Ieri ho visto la partita e dopo siamo stati insieme. Per il momento non parliamo di futuro".

Avete dei dubbi in merito?

"Con un presidente del genere, che dichiara certe cose, per noi è difficile affermare che resterà al 100% anche l'anno prossimo".