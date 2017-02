Hysaj, parla l'agente: “In estate può succedere di tutto”

“Elseid è ancora un giocatore di prospettiva, può ancora crescere e migliorare. Non escludo faccia i prossimi quattro mesi alla grande e poi può succedere di tutto”. Sono parole di Mario Giuffrida, agente del terzino destro del Napoli Hysaj.

Giuffrida, intervistato da Radio Crc, ha insomma lasciato intuire che non è certo che Hysaj a fine stagione resti a Napoli.

Procuratore anche di Grassi – al momento in prestito all'Atalanta ma ancora di proprietà del Napoli – Giuffrida ha aggiunto: “Mandarlo all'Atalanta è stato un vero e proprio errore, è una squadra che tende a valorizzare i propri giovani e quest'anno c'è stata l'esplosione di tanti nerazzurri. Ne riparleremo in estate con il Napoli, ma quando si parla di Grassi non si dà il giusto peso al suo valore”.