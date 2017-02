CALCIOMERCATO - L'agente di Allan: "Non può giocare una volta ogni mese e mezzo"

"Il futuro di Allan? Valuteremo l’annata e ne parleremo con la società per capire cosa ha in mente per lui. Allan è un giocatore importante, non può giocare una volta ogni mese e mezzo, ma è un professionista, si fa sempre trovare pronto e un mercato ce l’ha". Così l'agente del centrocampista del Napoli Allan, Claudio Vagheggi, ha parlato del suo assistito nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Crc.

"Pensavo che a Madrid giocasse titolare, ma probabilmente Sarri voleva segnare subito ed è per questo che ha schierato Zielinski. Certo, commentare dopo è facile, ma in trasferta Allan riesce a giocare tanti palloni e poi ha esperienza. Questo è un momento troppo importate per la squadra, ogni cosa andrà rinviata a maggio quando terminerà la stagione. Ha un contratto, ma credo che debba essere modificato anche perché immagino che il Napoli possa dargli un attestato di stima visto il valore del giocatore".

"Ripeto - ha concluso Vagheggi - questi sono mesi determinanti per il Napoli e a fine stagione parleremo con la società anche perché credo che possa avere un contratto più importante, o meglio credo sia corretto sedersi ed esprimere ognuno le proprie idee. Allan è felice a Napoli e questo va a prescindere da ogni situazione economica, poi la professionalità è un’altra cosa. Questo ragionamento non lo abbiamo fatto ancora al Napoli, se ne parlerà a fine stagione perché noi siamo corretti e non vogliamo dar fastidio alla società o al giocatore stesso”.