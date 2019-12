A BOLA - Napoli, Acuna può arrivare per poco più di 10 milioni

Marcos Acuna può finire al Napoli a gennaio. Del possibile trasferimento del terzino sinistro della nazionale argentina e dello Sporting Lisbona in azzurro se ne parla, e tanto negli ultimi giorni, sulla stampa portoghese.

Il club partenopeo sarebbe in pole position per aggiudicarsi il 28enne. Secondo l'edizione odierna del noto quotidiano sportivo lusitano "A Bola", lo Sporting sarebbe pronto a negoziare il trasferimento per una cifra non inferiore ai 10/12 milioni di euro.

Nel contratto del calciatore, in scadenza nel 2023, c'è una clausola rescissoria da 60 milioni di euro.