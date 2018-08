De Laurentiis sull'acquisto di un attaccante: "Qui dimenticano che veniamo da un fallimento"

Aurelio De Laurentiis, a Dublino per seguire da vicino l'amichevole Liverpool-Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia.

"Priorità attaccante? E' falso. I tifosi e i giornalisti non sono dentro un club e dimenticano che qui siamo falliti e siamo ripartiti umilmente dalla C. L'anno scorso ho perso 15 milioni di euro ed il prossimo anno ne perderemo altri. Abbiamo speso più di quanto incassato. Il monte ingaggi è quintuplicato in pochi anni, ma non il fatturato", ha affermato il patron azzurro.

Sulla questione stadio, De Laurentiis ha attaccato nuovamente il Comune di Napoli: "Ci consegneranno lo stadio uno schifo per Napoli-Milan. Basta con le bugie. Se ci fossi stato io, col cavolo che c'era il dissesto finanziario".

Sull'impegno di questa sera, il presidente ha aggiunto: "Sarà una bella partita. Dispiace far pagare le amichevoli ai tifosi, ma per noi i viaggi costano milioni di euro".