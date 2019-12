CALCIOMERCATO NAPOLI - Ibra e Torreira i principali obiettivi per gennaio?

Il Napoli, vista anche l'inedita situazione che si è venuta a creare in casa azzurra, sarà con ogni probabilità una delle squadre più attive sul mercato invernale.

Il club partenopeo, che nei prossimi giorni potrebbe sancire ufficialmente l'addio a Carlo Ancelotti per accogliere in panchina Rino Gattuso (possibile contratto di 18 mesi, o fino a giugno con rinnovo automatico in caso di quarto posto finale), cerca una scossa a gennaio anche attraverso possibili nuovi innesti.

Un rinforzo in mezzo al campo

Nel mirino di Giuntoli c'è soprattutto un centrocampista che possa cambiare il volto alla linea mediana partenopea. Tra i principali obiettivi del ds azzurro c'è Lucas Torreira, già seguito in passato dal club di De Laurentiis prima del passaggio dalla Sampdoria all'Arsenal. L'uruguaiano potrebbe lasciare la Premier League nelle prossime settimane, anche se resta da capire la sua posizione dopo l'addio di Emery ai Gunners. I londinesi, che si sono attualmente affidati all'ex stella Ljungberg, potrebbero scegliere un nuovo tecnico nei prossimi giorni. Tra i possibili candidati, ironia della sorte, c'è proprio Carlo Ancelotti.

Il sogno Ibra

Non solo un rinforzo in mezzo al campo. De Laurentiis, infatti, sarebbe pronto ad uno strappo alla regola per portare finalmente Zlatan Ibrahimovic all'ombra del Vesuvio. Lo svedese potrebbe siglare un accordo con il Napoli fino a fine stagione, con opzione di rinnovo per un'altra stagione condizionata ad una serie di fattori (gol, presenze, risultati).

Le possibili uscite

Non ci saranno solo entrate, però, a Castel Volturno. E' soprattutto nel reparto avanzato che potrebbero concentrarsi gli addii in casa azzurra. Sempre più probabile la cessione in prestito di Younes (per lui richieste dalla Germania). Occhio anche alla situazione di Callejon e Mertens, che in caso di indennizzo in favore del Napoli, potrebbero lasciare già a gennaio.