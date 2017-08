Napoli, chiuso il calciomercato: presi due 'baby' ed Inglese, restano Tonelli e Zuniga

Sono state ore vivaci per il Napoli le ultime del calciomercato estivo 2017-2018. Gli azzurri hanno, infatti, portato a termine alcune importanti operazioni.

In primis la doppia cessione alla Sampdoria di Duvan Zapata (prestito con obbligo di riscatto) e di Ivan Strinic (titolo definitivo).

La sorpresa è poi arrivata in serata, con l'acquisto dell'attaccante Roberto Inglese dal Chievo (10 milioni più 2 di bonus), che resterà in Veneto in prestito per tutta la stagione, prima di arrivare in azzurro a giugno.

Restano, invece, in organico Tonelli e Giaccherini, così come Zuniga. Il terzino colombiano non si allena con la squadra di Sarri, ma resta sul libro paga del club partenopeo. Possibile nelle prossime settimane una rescissione contrattuale o una cessione in un campionato in cui il calciomercato è ancora aperto.

Ufficializzati anche due acquisti in prospettiva: quello dell'esterno di centrocampo classe 2000 Francesco Mezzoni, prelevato dal Carpi a titolo definitivo, e di Lorenzo Sgarbi, attaccante classe 2001 arrivato dal Sud Tirol con la formula del prestito con diritto di riscatto.