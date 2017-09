Lazio-Napoli: accessi divisi per evitare scontri

Due itinerari diversi di accesso allo stadio per le due tifoserie. Questo uno dei dispositivi di sicurezza predisposti per la partita di domani sera allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Napoli. Al tavolo tecnico con la Questura sono stati predisposti i due accessi dividendo di fatto l'area dello stadio in due in maniera che le due tifoserie non vengano mai a contatto. I tifosi della Lazio potranno arrivare allo stadio attraverso Ponte Milvio, Duca d'Aosta, la Flaminia, la Salaria e la tangenziale.

La direttrice opposta è riservata all'arrivo dei tifosi del Napoli che sono anche controllati dalle forze dell'ordine sebbene l'intenzione sia quella di non imporre misure di sicurezza asfissianti. I “rapporti” tra le due tifoserie sono più distesi rispetto a quella della Roma la cui infiltrazione rimane un pericolo da tenere presente per i tutori dell'ordine. L'area sarà comunque anche controllata dalle telecamere di sorveglianza della polizia scientifica.

Per aggiornamenti Romatoday.it